Straf: scheidsrechter begint niet aan nieuw seizoen in JPL en houdt ermee op na veertien jaar trouwe dienst

Alexandre Boucaut is een van de veteranen binnen het Belgisch voetbal. Hij houdt er nu met onmiddellijke ingang mee op.

Het Professional Refereeing Department van de Belgische voetbalbond is op maandagnamiddag met het nieuws gekomen: Alexandra Boucaut houdt ermee op. Hij stopt met onmiddellijke ingang.

De scheidsrechter is er ondertussen 42 en gaat dus niet aan het nieuwe seizoen beginnen. "Bedankt voor de vele jaren trouwe dienst", klinkt het onder meer.

Boucaut was al sinds 2009 actief in de Belgische eerste klasse, na veertien seizoenen is er nu een einde gekomen. Hij begon met Westerlo - Lokeren ooit in een grijs verleden.

Alexandre Boucaut puts an end to his career as a referee with immediate effect. Thank you for many years of loyal service, Alexandre. pic.twitter.com/z40hV3MWxs — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) July 17, 2023

Twee jaar later kreeg hij met Club Brugge - Anderlecht zijn eerste topper. Hij floot een aantal keren in de Nederlandse Eredivisie en zelfs eens in Roemenië.

In 2017 werd hij semiprof, vanaf 2019 stond hij ook in voor de recrutering van nieuwe arbiters in de Waalse voetbalbond ACFF. Sinds 2014 floot hij ook interlands, Hongarije - Kazachstan was zijn primeur in 2014 op dat gebied.