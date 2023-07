Transfer in de maak voor verdediger Standard? Dit heeft hij er over te melden

Marlon Fossey wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer. En dus kijkt iedereen angstvallig naar de speler zelf.

De supporters van Standard zaten al eventjes met een ei in de broek. Na een goed seizoen werd er aan de mouw getrokken van Marlon Fossey.

De sportief directeur van Rennes was bijvoorbeeld aanwezig voor het oefenduel met AZ Alkmaar. En dus leek een transfer mogelijk.

De Amerikaan die Sclessin na een jaartje alweer zou gaan verlaten? De 24-jarige speler heeft nog een contract tot 2027.

Saison deux ⏳ pic.twitter.com/K4Q0KedgpQ Marlon Fossey (@Marlonfossey_) July 16, 2023

Fossey zelf heeft via de sociale media ondertussen ook aangegeven dat hij klaar is voor een tweede seizoen bij Standard. En volgens Walfoot zou hij wel degelijk van zin zijn om te blijven.

Met 4 goals in 28 wedstrijden als rechtsachter was hij van groot belang voor Standard afgelopen seizoen. Die lijn wil hij graag doortrekken in het nieuwe seizoen.