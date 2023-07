Kent u hem nog? Ex-Rouche heeft nieuwe Italiaanse club gevonden

Nog niet eens twee jaar geleden was hij nog te vinden aan de boorden van de Maas. Nu heeft hij een nieuw avontuur te strikken.

In het seizoen 2021-2022 werd hij uitgeleend door Juventus aan Standard, maar lang duurde dat huwelijk niet. 11 wedstrijden speelde hij.

Daarin kon Hamza Rafia voor één assist zorgen voor Standard. Daarna werd de 24-jarige middenvelder vroegtijdig doorgestuurd.

De Tunesische international had dit seizoen wel een beter moment. Op uitleenbeurt aan Pescara zorgde hij voor tien assists en een doelpunt in de Serie C na Nieuwjaar.

Volgend seizoen gaat hij een stap hogerop maken, want Rafia trekt naar Lecce in de Serie A. Hij tekende er voor drie seizoenen, met optie op nog twee extra jaargangen.