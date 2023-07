Nieuwe wending: 'PSV laat De Ketelaere links liggen en gaat Antwerp een ferme optater geven'

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. In één dossier moet er stilaan haast gemaakt worden. De kapers op de kust lijken plots wel héél nabij.

Werk aan de winkel voor Marc Overmars en co. In het dossier van Calvin Stengs is er namelijk een serieuze nieuwe wending.

De middenvelder werd afgelopen seizoen gehuurd door Antwerp van OGC Nice en lijkt ook langer te willen blijven. In Frankrijk ligt hij nog drie jaar onder contract.

En dus moet Antwerp een overeenkomst vinden met Nice. Makkelijk is dat tot op heden nog niet gebleken, en daar proberen andere ploegen van te profiteren.

PSV

Zo zou PSV volgens Voetbal International plots heel concreet zijn voor Stengs. Zij willen stamnummer 1 te snel af zijn en meteen aan tafel gaan zitten.

De spelmaker deed het goed in Antwerpen en wil nochtans graag blijven bij The Great Old. "Het voordeel is dat Keita en Stengs onze situatie kennen", was ook coach Mark van Bommel enkele dagen geleden hoopvol over de mogelijke komst van Stengs.