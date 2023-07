📷 Fans van Club zeggen bijna allemaal hetzelfde over nieuw shirt, maar gelijkenis met rivaal is treffend

Club Brugge stelde een paar dagen voor de Brugse Metten zijn nieuwe shirts voor. De mening van de fans is overwegend positief, maar de gelijkenis met een van de rivalen is toch treffend.

Club Brugge kiest dit jaar voor een variant op de klassieke blauw-zwarte strepen voor het thuisshirt. De bovenkant en de schouders zijn helemaal zwart en gaat dat geleidelijk aan over in de klassieke strepen.

De reacties van de fans over het nieuwe thuisshirt zijn overwegend positief, al zijn er altijd wel enkele negatieve reacties, vooral over het feit dat Unibet nog altijd de hoofdsponsor is van Club Brugge.

Doet me denken aan Milan-shirts van vorig seizoen (in blauwe uitvoering dan). Knap 👍 — AndiCrombez (@AndiCrombez) July 20, 2023

Dat lettertype voor de namen is gewoon pure seks, prachtig — Robin 🇧🇪 (@kqspace) July 20, 2023

Ze hebben hun best gedaan ❤️💙🖤 — kwana v (@kwana__va) July 20, 2023

Prachtig !!! — Pieter-Jan Vandekerckhove (@DrPJVDK) July 20, 2023

Nu nog die gokreclame eraf. No bet, no glory. — Heart of the Poet (@poetadebrujas) July 20, 2023

Macron gewoon meest underrated leverancier van shirts. Echt prachtig dit. Veel beter dan die saaie concepten van Nike https://t.co/c0WVth2JAt — Brecht (@brecht_vh) July 20, 2023

lelijkste thuisshirts sinds lange tijd — Erik (@Rabriziofroman0) July 20, 2023

Gelijkenissen met Cercle Brugge?

Het nieuwe thuisshirt van Club doet wel denken aan dat van een andere eersteklasser, namelijk stadsrivaal Cercle Brugge. Ook bij hen zijn de borst en schouders zwart en gaat het dan stilaan over in de groen-zwarte kleuren.

Wellicht is het toeval, want beide clubs hebben een andere sponsor voor hun shirts. Bij Club is dat Macron, bij Cercle Kappa.