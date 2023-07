'Antwerp legt miljoenen voor smaakmaker neer'

Afgelopen seizoen huurde Antwerp Calvin Stengs van OGC Nice. De Nederlander was een vaste waarde in het elftal van Mark van Bommel en zorgde zo mee voor de titel en beker. In 31 wedstrijden (over alle competities heen) was hij goed voor 3 goals en 9 assists.

Na het seizoen keerde Stengs terug naar de Franse Azurenkust, maar Antwerp wou hem graag behouden. Volgens Foot Mercato slaagden ze er ook in. Antwerp zou volgens Het Nieuwsblad zo'n 6 miljoen euro betalen. Stengs zou voor 4 seizoenen tekenen.

In 2021 koste Stengs nog 15 miljoen euro. Zoveel betaalde Nice destijds aan AZ Alkmaar, maar na een tegenvallend seizoen werd hij aan Antwerp verhuurd.

🇳🇱🦅 Calvin Stengs will come back to Royal #Antwerp FC !

🤝 An agreement has been found today between #OGCNice & #RAFC.

✍🏼 Four years contract ready.

📞 First call @Santi_J_FM

🏥 Medical checks incoming in the next days. #mercato #JPL pic.twitter.com/hRYh58dJkD