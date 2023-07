Hapt Antwerp nu wel toe voor Mandela Keita? 'OH Leuven maakt nieuwe vraagprijs bekend'

Antwerp was niet bereid om 10 miljoen euro te betalen voor Mandela Keita en dus keerde hij terug naar OHL. Maar Leuven zou nu een nieuwe prijs op hem geplakt hebben.

Antwerp rekende voor zijn dubbel onder meer op huurlingen Gyrano Kerk, Calvin Stengs en Mandela Keita. Kerk wordt ook volgend seizoen gehuurd van Lokomotiv Moskou, maar over Stengs en Keita is er nog geen nieuws.

De prijs van de twee is namelijk een probleem. Nice betaalde twee jaar geleden nog 15 miljoen aan AZ voor Stengs en de Franse club waar daar een groot stuk van recupereren. Een bod van 6 miljoen euro van Antwerp werd dan ook afgewezen.

OHL laat prijs zakken

Ook voor Mandela Keita is de transfersom het struikelblok. OHL zette een overnameprijs van 10 miljoen euro in het huurcontract, maar Antwerp weigerde dat te betalen. Keita is dus nog altijd een speler van OHL en vatte ook de voorbereiding aan bij hen.

Volgens Het Nieuwsblad wil OHL nu 8 miljoen voor Keita, zo'n 2 miljoen minder dus. Hapt Antwerp nu wel toe? En als het dat niet doet is, er altijd nog interesse uit Engeland en Italië, onder meer van Bologna.