OFFICIEEL: Club Brugge haalt talent bij KRC Genk weg

Club Brugge heeft een nieuwe aanwinst beet. Het heeft Amine Et-Taïbi bij KRC Genk weggehaald. Hij tekende voor 2 seizoenen.

Amine Et-Taïbi doorliep de afgelopen seizoenen de jeugd bij KRC Genk. Afgelopen seizoen mistte hij door een enkelbreuk een groot deel van het seizoen bij Jong Genk. Daardoor speelde hij slechts 12 wedstrijden in de Challenger Pro League.

In de enkele wedstrijden dat Et-Taïbi speelde, speelde hij zich wel in de kijker van andere clubs. Zo toonde Club Brugge verregaande interesse in de 20-jarige centrale verdediger.

Uiteindelijk kon Club zowel Et-Taïbi als Genk overtuigen en haalde hem transfervrij. Het legde hem vast voor 2 seizoenen, maar hij zal in 1e instantie voor Club NXT (ook in de Challenger Pro League) spelen.