Pech voor KAA Gent? 'Transfertarget blesseert zich in oefenwedstrijd'

KAA Gent heeft Ablie Jallow op het oog. Al zou het kunnen dat de transfer niet door zal gaan. Hij zou zich geblesseerd hebben.

Ablie Jallow is een oude bekende op de Belgische velden. Voor de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023 huurde Seraing de rechterflankspeler van moederclub Metz. Hij was een van de sterkhouders en dwong mee de promotie naar de Jupiler Pro League af. In totaal speelde hij 49 wedstrijden voor Seraing. Daarin scoorde hij 10 keer en gaf hij 7 assists.

Na een seizoen bij Metz in de Ligue 2 kwam er opnieuw interesse uit België. Sacha Tavolieri meldde de interesse van KAA Gent. Al was het de vraag in hoe verre Gent interesse had, want Jallow is nog tot midden 2025 onder contract. Ook wordt zijn transferwaarde op zo'n 1,5 miljoen euro geschat.

Het zou kunnen dat de interesse van Gent zou geminderd zijn, want L'Equipe meldde een knieblessure van Jallow, opgelopen in een oefenwedstrijd. Hij zou zo'n 6 weken uit zijn en zou al zeker de competitiestart in Frankrijk missen. Mogelijk zal Gent verder zoeken.