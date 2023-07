🎥 Juventus maakt documentaire over Belg (ex-Standard) die van verlamming herstelde

Juventus heeft een documentaire over Daouda Peeters gemaakt. De jonge Belg raakte verlamd, maar kon herstellen. Ondertussen zette hij ook weer zijn carrière verder.

In 2019 trok Daouda Peeters (24) naar Juventus. Daar wilden ze hem al ervaring laten opdoen en dus leenden ze hem aan Standard uit. Alleen kwam hij slechts 5 keer in actie.

Ook voelde Peeters zich niet goed in zijn vel. Later bleek ook waarom, want dokters stelden het Guillain-Barrésyndroom vast. Dat is een zenuwaandoening als gevolg van een bacterie. Het gevolg was dat hij half verlamd raakte.

Zo was er heel wat onzekerheid over zijn toekomst als voetballer, maar Peeters raakte er toch weer bovenop. Ondertussen vond hij met Südtirol ook al een nieuwe club. Juventus leent hem aan de club uit de Serie B uit.

Ook deed Juventus ook nog iets anders voor Peeters. Ze maakten een documentaire over zijn verhaal. Daarin blikken hij en zijn naasten terug op die woelige periode.