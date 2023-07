'Ex-Gent-speler kan toptransfer naar Bayern München maken'

Bayern München is op zoek naar versterking op verschillende posities. Zo is het onder meer op zoek naar een nieuwe spits. Een van de opties is Jonathan David (ex-Gent).

Voor de positie van spits blijft Harry Kane de topprioriteit. Al blijft de transfer maar aanslepen en zo zoekt Bayern München ook al naar alternatieven. Zo kwam het volgens Fichajes onder meer bij Jonathan David uit. Hij heeft er bij Lille net een topseizoen opzitten met 24 goals in de Ligue 1 en ook nog eens 4 assists. Zijn marktwaarde wordt momenteel op zo'n 60 miljoen euro geschat. In België kennen we David vooral als ex-speler van KAA Gent. Daar speelde hij 2 seizoenen en was hij goed voor 37 goals en 15 assists in 83 wedstrijden. Hij werd uiteindelijk voor 27 miljoen euro aan Lille verkocht.