Speler die bij KV Kortrijk vertrok, verrast: "Ik wou eigenlijk blijven"

Bij KV Kortrijk heeft Marko Ilic de deur achter zich toegetrokken. Hij trok naar de Colorado Rapids in de MLS. Al wou hij eigenlijk blijven.

Afgelopen seizoen verloor Marko Ilic bij KV Kortrijk de concurrentiestrijd onder de lat. Tom Vandenberghe werd de vaste nummer 1 en in januari werd Ilic aan de Colorado Rapids verhuurd. Die uitleenbeurt werd succesvol en daarop maakte de Serviër definitief de overgang naar de MLS.

"Ik wou eigenlijk terugkeren naar Kortrijk, dat moeten de supporters weten", verraste Ilic bij Het Nieuwsblad. "Maar er zijn dingen gebeurd waardoor ik niet kon." Verder ging hij daar niet op in.

Ilic houd een goed gevoel aan Kortrijk over: "De fans en spelers ga ik nooit vergeten. Ze steunden me telkens als het goed ging, maar ook wanneer het slecht ging. Het was zeldzaam voor mij om zo iets te hebben. Ik ben daar dankbaar voor. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt."

Vooral met Aleksandar Radovanovic kwam Ilic goed overeen. "Ik vind het jammer om Rado achter te laten. Hij blijft mijn beste vriend voor altijd", besloot hij.