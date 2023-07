Eupen gaat vol voor voormalige speler van PSG

Eupen moet zich broodnodig versterken om competitief te zijn tegen dat de Jupiler Pro League van start gaat. Ze hebben nu hun oog laten vallen op een voormalige speler van PSG.

Journalist Sacha Tavolieri weet dat Eupen zich wil versterken met een voormalige speler van PSG. Zo zou Tanguy Coulibaly op het verlanglijstje staan van de club uit Duitstalig België.

Coulibaly speelde de afgelopen seizoen in Duitsland. Sinds 2019 kwam hij uit voor VfB Stuttgart waar hij 74 keer in actie voor kwam. Daarin kwam hij 6 keer tot scoren en gaf hij 4 assists. Deze zomer verliet hij de club transfervrij.

Dit zorgt ervoor dat hij een interessante opportuniteit kan zijn voor Eupen. Tegelijkertijd kan de 22-jarige Franse aanvaller zich zo in de kijker spelen en zijn carrière herlanceren. Coulibaly speelde in de jeugd voor de Franse topclub PSG. Tot een plek in het eerste elftal kwam het echter nooit.