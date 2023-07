Nieuwkomer maakt veel indruk bij KRC Genk: "De linksvoetige versie van Jérémy Doku"

In het tussenseizoen is KRC Genk al op verschillende posities versterkt. Zo maakte Christopher Bonsu Baah al heel wat indruk.

Christopher Bonsu Baah kwam deze zomer over van Sarpsborg. KRC Genk betaalde 5,2 miljoen euro voor de flankspeler. Hij is nog maar 18 jaar oud, maar maakte wel al veel indruk.

"Een geweldige speler", stelde Joris Kayembe, een andere nieuwkomer bij Genk, bij Het Belang van Limburg. "Wat hij op training laat zien, is echt indrukwekkend. Hij doet me een beetje aan de linksvoetige versie van Jérémy Doku denken, maar laten we niet te veel druk op hem leggen."

Ook kapitein Bryan Heynen had al veel lof voor de jonge Ghanees. "Hij kan redelijk goed voetballen", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Hij heeft een goede dribbel en gebruikt die niet om show te verkopen. Hij speelt heel direct."