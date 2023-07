Jesper Fredberg drukt zijn geluk uit na demonstratie tegen Ajax

De CEO Sports van Anderlecht was een tevreden man na de zege tegen Ajax Amsterdam. De 3-0 maakte ook op hem indruk.

De prestatie tegen Ajax Amsterdam maakte Jesper Fredberg gelukkig. En dus sprak hij de pers met heel wat bravoure toe.

"Ik ben blij met de houding van de ploeg op dit moment. We zagen een solide ploeg, met goede zaken op individueel en collectief gebied."

Vertrouwen

Ook het debuut en het eerste doelpunt van nieuwkomer Kasper Dolberg was er eentje om van te genieten: "We kunnen niet meer van hem vragen dan wat hij liet zien in de eerste helft."

"Het is goed voor zijn vertrouwen. Dat is wat aanvallers nodig hebben. Doelpunten zijn de enige remedie daarvoor."