UPDATE: 'Miljoenentransfer Anderlecht geeft meer duiding en wordt gespot op luchthaven, financiële details uitgelekt'

Anderlecht zou dan toch willen doorgaan om Luis Vazquez los te weken. Zo gaat het de strijd met Porto aan. En het ziet er goed uit.

UPDATE: Ondertussen is de speler gespot op de luchthaven. Hij bevestigde op de luchthaven in Arngeintië bij ESPN dat hij op weg is naar Anderlecht.

"Ik wil zoveel mogelijk scoren bij paars-wit. Hun manier van voetballen staat me enorm aan", klinkt het. Met de deal zou afhankelijk van de bron 4.5 tot 6.5 miljoen euro gemoeid zijn.

Al enige tijd toont Anderlecht interesse in Luis Vazquez. Zo leek het een akkoord van 5 miljoen euro met Boca Juniors te hebben. Alleen lagen de transferrechten van Vazquez bij de club en enkele makelaars. Zo moest Anderlecht met 7 miljoen euro over de brug komen.

Even leek het erop dat Anderlecht - net zoals bij Hezze - de stekker uit de deal zou gaan trekken. Maar Jesper Fredberg drong uiteindelijk toch opnieuw aan, ondanks concurrentie van onder meer Porto.

4 seizoenen

Nu is er een doorbraak gevonden in de contacten, volgens bronnen uit Zuid-Amerika. Anderlecht zou 6,3 miljoen euro neertellen en dat kan met een aantal bonussen nog gaan oplopen.

De spits kan nu naar België komen om er medische testen af te gaan leggen. Daarna kan hij een contract tekenen voor liefst vier seizoenen. Bij Anderlecht wordt hij de man die als doublure voor Dolberg moet dienen.