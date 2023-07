7 miljoen euro: Anderlecht gaat hard en pikt speler op in Zaventem

Anderlecht zou dan toch willen doorgaan om Luis Vazquez los te weken. En het is nu helemaal in kannen en kruiken, tenzij er nog iets helemaal onvoorzien zou gebeuren.

Zondagavond werd Luis Vazquez gespot op de luchthaven in Argentinië, op maandagmorgen dan weer in België. De jongeling kan zijn medische testen gaan afleggen.

Als die achter de rug zijn, dan kan de aanvaller zijn contract gaan tekenen bij Anderlecht. Met de deal zou zo'n 7 miljoen euro gemoeid zijn.

🇪🇸 ¡Luis Vázquez está en Bélgica! 🇧🇪



🇫🇷 Luis Vázquez est en Belgique ! 🇧🇪#VamosAnderlecht🟣⚪️ pic.twitter.com/GR1jy0lGY8 — RSC Anderlecht España 🇪🇸 (@AnderlechtES) July 24, 2023

Ook Porto wilde de speler er graag bij hebben, maar het wordt dus wel degelijk de Jupiler Pro League. Op voorwaarde dat de komende dagen alles goed loopt qua medische testen uiteraard.

Al enige tijd toonde Anderlecht interesse in Luis Vazquez. Er was wat gedoe rondom de transferrechten van Vazquez, maar ondertussen is alles dus in orde gekomen.

4 seizoenen

Nu is er een doorbraak gevonden in de contacten, volgens bronnen uit Zuid-Amerika. Anderlecht zou 6,3 miljoen euro neertellen en dat kan met een aantal bonussen nog gaan oplopen.

Er ligt een contract klaar voor liefst vier seizoenen bij RSC Anderlecht. De deal zal deze week nog geofficialiseerd worden.