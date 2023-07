Club Brugge wil Feyenoord en Fenerbahçe aftroeven, speler komt met zeer verrassende wending

Club Brugge had een flankaanvaller op het oog. Al is er met Fenerbahçe en Feyenoord stevige concurrentie. Een ferme wending is op komst.

De Israëliër Liel Abada staat nadrukkelijk in de belangstelling van Club Brugge. De concurrentie is wel niet minnetjes. Ook Feyenoord en Fenerbahçe horen bij de geïnteresseerden. En in Turkije zien ze de bedragen de pan uitswingen. © photonews De winger was een absolute sterkhouder in de Schotse hoofdstad. 28 doelpunten en 20 assists in 101 wedstrijden, dat zijn statistieken waar je mee thuis kan komen. Liel Abada zou zes miljoen euro moeten kosten en dat zou voor verschillende gegadigden geen probleem zijn. Celtic Glasgow zit dus op rozen, maar er is ondertussen een nieuwe wending. Blijven in Glasgow? De Israëlier had laten weten dat hij Celtic wil verlaten, maar is op zijn stappen teruggekeerd. Met dank aan de factor Brendan Rodgers, klaarblijkelijk. Alle geïnteresseerde clubs lijken dus achter het net te vissen, al kan het natuurlijk ook over een mediaspel gaan. De transfermarkt is in ieder geval nog meer dan een maand open.