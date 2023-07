Zoveelste wending: 'Na PSV wil nu ook Feyenoord miljoenendeal Antwerp in extremis kapen'

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. In één dossier moet er stilaan haast gemaakt worden. De kapers op de kust lijken plots wel héél nabij.

Werk aan de winkel voor Marc Overmars en co. In het dossier van Calvin Stengs is er namelijk een zoveelste nieuwe wending te noteren.

De middenvelder werd afgelopen seizoen gehuurd door Antwerp van OGC Nice en lijkt ook langer te willen blijven. In Frankrijk ligt hij nog drie jaar onder contract, maar bij Antwerp kan hij voor vier seizoenen tekenen.

Antwerp en Nice leken eruit te zijn voor een bedrag van zes miljoen euro - al kan dat met bonussen nog oplopen tot tien miljoen euro. Maar er zijn kapers op de kust.

Vorige week was PSV al concreet voor Stengs, nu heeft ook Feyenoord volgens Nederlandse media een ultieme poging gewaagd. En dat kan voor problemen zorgen.

Feyenoord en PSV

De Rotterdammers zouden een bod van liefst zeven miljoen euro hebben gedaan, waarmee ze Antwerp willen aftroeven. De spelmaker deed het goed in Antwerpen en wil nochtans graag blijven bij The Great Old.

"Het voordeel is dat Keita en Stengs onze situatie kennen", was ook coach Mark van Bommel enkele dagen geleden hoopvol over de mogelijke komst van Stengs. Het kan nu nog spannend worden.