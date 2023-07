Fredberg zegt wat allerbeste en slechtste scenario wijzigt aan doelstelling Anderlecht en hoe tevreden hij is over transfers

Als de man van de transfers bij Anderlecht zal de rekening van Jesper Fredberg binnenkort wel gemaakt worden. De Deen heeft zich erg helder uitgelaten over wat juist het doel is van paars-wit dit seizoen.

"Ons eerste doel is Play-Off I halen", is Fredberg klaar en duidelijk bij Sporza. "We zullen het doel niet veranderen tot we het bereikt hebben. Dat betekent ook, als we de eerste 2 wedstrijden verliezen, onze ambitie niet zullen veranderen."

Het zijn ook meteen affiches tegen pittige tegenstanders. Maar laten we het eens omdraaien: wat als Anderlecht 6 op 6 pakt tegen Union en Antwerp? "Dan gaan we niet pretenderen dat we de titel pakken. We houden het op Play-Off I."

Ik probeer nog altijd het team beter te maken

Tot dusver heeft Fredberg al vijf nieuwe spelers naar Brussel gehaald. "Ik ben heel blij met de transfers. Zijn we al tevreden met de transferperiode tot nu toe? Neen, dat zijn we nog niet. Ik probeer nog altijd om het team nog beter te maken dan het nu al is. Ik probeer nog altijd puzzelstukjes te vinden die passen."