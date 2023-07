Calvin Stengs toont met opmerkelijk gebaar enorm veel respect voor Mark Van Bommel

Mark Van Bommel zag Calvin Stengs naar Feyenoord vertrekken. Een sportieve keuze want beide hebben enorm veel respect voor elkaar. Dit heeft Stengs getoond met een mooi gebaar.

Calvin Stengs werd vrijdag bij Feyenoord officieel voorgesteld aan de pers. Tijdens het persmoment kwam hij nog eens terug op zijn periode bij Antwerp en de band die hij heeft met Mark Van Bommel. Stengs vond het belangrijk om Van Bommel persoonlijk op de hoogte te brengen van zijn transfer via een telefoontje.

“Hij wilde me graag bij Antwerp hebben, omdat we een goed seizoen hebben gehad samen en hij vond dat ik me daar nog steeds door kon ontwikkelen. Maar hij snapt ook dat Feyenoord een mooie club is en ik de trainer (Arne Slot, red.) goed ken”, aldus Stengs bij de NOS.

Vrijdagmiddag had Mark Van Bommel ook zijn persmoment voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Daar kwam hij nog eens terug op de transfer van Stengs. “Spijtig, ja, maar dat heb je niet altijd in de hand. We hadden hem graag hier gehouden, maar hij heeft zelf die keuze gemaakt om naar Feyenoord te gaan. Dat we daardoor wel tijd hebben verloren? Daar kan ik je geen ongelijk in geven.”