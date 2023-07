De impasse snel doorbreken? Topclubs hebben Rode Duivel op het oog, ook zijn team snapt het belang

Al weken en weken staat hij in de belangstelling van diverse ploegen. Tot een deal kwam het echter nog niet, al lijkt zijn team eindelijk inschikkelijker te worden.

Charles De Ketelaere beleefde nog niet al te veel plezier aan zijn transfer van Club Brugge naar AC Milan. In 40 wedstrijden kwam hij er niet tot scoren afgelopen seizoen.

Ook op het EK U21 lukte het maar niet voor de Rode Duivel, die met oog op het EK 2024 in Duitsland moet gaan schakelen. En dus wenkt een transfer.

Impasse

De speler zit al weken in een impasse, want AC Milan was lange tijd niet van plan om CDK uit te lenen. Enkel een definitieve deal leek een optie.

Aan geïnteresseerden geen gebrek. Atalanta Bergamo toont al een tijdje interesse en na het vertrek van Xavi Simons van PSV naar PSG waren ze ook bij De Lampenclub zeer duidelijk: De Ketelaere is een prioriteit.

PSV informeerde enkele weken terug al naar de Belg van AC Milan, maar de Milanezen deden toen nog moeilijk. Ze wilden liefst 35 miljoen euro vangen voor de Rode Duivel.

Persoonlijk leek De Ketelaere zelf ook graag bij Milan te willen blijven, zeker op langere termijn. Een huurdeal lijkt dan een betere oplossing voor iedereen.

Huurdeal?

In Nederland klinkt het dat de huurdeal dichterbij komt om hem alsnog naar PSV te laten gaan. Een win-winsituatie?

De Ketelaere heeft nieuwe lucht nodig, al is het maar voor een seizoen. De Nederlandse competitie kan daarbij misschien bevrijdender werken dan de Serie A.