OFFICIEEL: Club Brugge heeft beet en kondigt de komst van hét toptarget aan

Philip Zinckernagel is nu ook officieel een speler van Club Brugge. De Deense middenvelder heeft zijn krabbel gezet onder een meerjarig contract bij blauw-zwart.

De deal was al even rond, maar is nu ook officieel. Club Brugge kondigt via de gekende kanalen de komst van Philip Zinckernagel aan.

De 28-jarige Deen tekent een contract voor twee seizoenen in het Jan Breydelstadion. In de overeenkomst zit eveneens een optie voor een extra jaargang vervat.

Glad to have you here, Philip. 🤝🇩🇰 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 1, 2023

Zinckernagel voetbalde vorig seizoen op huurbasis bij Standard, maar Club Brugge neemt hem definitief over van Olympiakos Piraeus. De middenvelder was de voorbije weken hét toptarget van Ronny Deila.