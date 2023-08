Zeventienjarige maakt sterk debuut in Jupiler Pro League: "Hij is de beste op het middenveld"

KV Kortrijk verloor op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen met 3-2 bij KAA Gent. Coach Edward Still kwam met een ferme verrassing.

Voor de wedstrijd tussen KAA Gent en KV Kortrijk moesten we Lars Montegnies nog invoeren in onze database. De middenvelder is 17 jaar jong en heeft nog niet eens een profcontract bij De Kerels.

Toch speelde hij gewoon mee in de basis en een uur lang viel hij zeker niet negatief op, alsof hij het al jaren doet. Coach Edward Still was duidelijk achteraf, ook over zijn youngster.

"Na een korte voorbereiding van vier weken ben ik trots op mijn groep. Sommigen hebben nog geen contract, maar hebben een enorme spirit getoond. Dat is bewonderenswaardig."

Geen 17

"Lars Montegnies? Hij is zeventien, maar hij ziet er geen zeventien uit op het veld. Hij had het even moeilijk na de gele kaart, maar alles bij elkaar was het een fantastische prestatie van hem."

"Hij heeft nooit gespeeld bij onze U21 en dan is het heel sterk wat hij deed. Hij heeft zijn kansen genomen tijdens de voorbereiding en was de beste op het middenveld. Als hij binnen een maand of drie maanden nog de beste is, dan zal hij nog spelen."