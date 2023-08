De makelaarswereld draait zot na stortvloed aan Saoedi-Arabische transfers: "Het is erg om te zeggen maar iedereen profiteert"

Je kon het drie maanden geleden niet eens verzinnen. De transfer van Cristiano Ronaldo vorige zomer naar Saoedi-Arabië heeft de deur geopend voor een stortvloed aan megatransfers van vedetten naar het olieland. Makelaar Stijn Francis ziet nu ook dat de Europese markt ervan profiteert.

Het aantal grote namen dat de voorbije weken in Saoedi-Arabië tekende is niet meer bij te houden. Gisteren nog werden de transfers van Sadio Mané (Bayern München) en Fabinho (Liverpool) afgerond. En telkens gaat het om bedragen die in Europa nooit zouden neergeteld worden.

"Ondertussen zijn er zoveel spelers vertrokken en zijn de bedragen zo hoog, dat je de impact niet kan onderschatten", aldus Stijn Francis bij Sporza. "In het Europese voetbal komt er plots enorm veel geld binnen, waardoor ik verwacht dat de Europese markt actiever zal worden. De transferbedragen zullen stijgen."

De prijzen zullen in Europa natuurlijk ook stijgen aangezien de topclubs over nog meer geld zullen beschikken. "En het is erg om te zeggen, maar iedereen in de voetbalwereld profiteert daarvan."

Maar zoveel geld trekt natuurlijk ook louche figuren aan in de makelaarswereld. Iedereen denkt zijn graantje te kunnen meepikken. "Iedereen spreekt zijn connecties aan en biedt zich aan om spelers naar Saudi-Arabië te loodsen."