Waarom de komst van Zinckernagel bij Club Brugge toch ook onzekerheden met zich meebrengt

Sinds dinsdagavond is het officieel: Philip Zinckernagel heeft getekend bij Club Brugge. Na de kleuren van Standard te dragen, hoopt hij nu te schitteren bij blauw-zwart.

Philip Zinckernagel is een speler die zich op Sclessin met zijn naturel en zijn elegantie al snel de harten van de supporters veroverde. Met Ronny Deila vindt hij in Brugge een trainer terug waarmee hij al eens heeft samengewerkt. Alles lijkt aanwezig om er weer een geslaagde combinatie van te maken, maar er zijn ook onzekerheden.

In welke vorm?

Vergis u niet: Zinckernagel heeft bovengemiddelde technische capaciteiten. Nochtans zien criticasters ook een zekere nonchalance bij hem tijdens wedstrijden. Hij zal diegenen die hem een gebrek aan regelmaat aanwrijven lik op stuk moeten geven.

In welke rol?

Zinckernagel laat zich op de linkerflank graag offensief uit en zou dus de vervanger van Noa Lang kunnen worden. Michel Skoras komt hier ook wel voor in aanmerking. Bovendien is de Deense ex-speler van de Rouches ook aangetrokken om de taken van Vanaken te verlichten. Deila zal snel de gepaste rol voor Zinckernagel moeten vinden.

Een luxeprobleem, met de nadruk op probleem?

Club Brugge zit inmiddels met een fors bevolkt middenveld. Over de uitdaging waar Deila mee te maken krijgt om iedereen tevreden te houden, kan u HIER meer lezen.