Anderlecht-target liet in Europa zien waarom hij zo gegeerd is

Anderlecht wil zo snel mogelijk een nieuwe middenvelder binnenhalen. Liefst iemand die fysiek zijn mannetje kan staan en ook nog de voetballende kwaliteiten heeft. Ardon Jashari liet gisteren in de Europa League-voorrondes zien waarom hij bovenaan het lijstje staat.

Jashari speelde met FC Luzern tegen Djurgarden (1-1). De verdedigende middenvelder speelde een sterke wedstrijd en droeg ook aanvallend zijn steentje bij.

In de 27ste minuut verstuurde hij immers onderstaande schitterende assist voor Burch de zestien in. Jashari kan ook statistieken bijbrengen en dat is wat paars-wit momenteel nodig heeft.