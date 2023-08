JPL-club toont ambitie en heeft spits beet, maar laat het daar niet bij en wil nóg meer ervaring in huis halen

Terwijl doelman Daniel Schmidt nog steeds in de belangstelling staat van verschillende clubs, is er ook alweer een inkomende transfer bij STVV. En die moet de ambities kracht bijzetten.

De Amerikaanse tester Kahveh Zahiroleslam was al een dikke maand in Haspengouw. Nu heeft hij STVV kunnen overtuigen, de deal is geofficialiseerd door de Kanaries.

De 21-jarige spits mag als boomlang (1m93) worden omschreven en is dus ook kopbalsterk. Hij is volgens De Kanaries een interessante opportuniteit.

Opportuniteit

“Zahiroleslam is een interessante opportuniteit om de kern te versterken.Met zijn imposante gestalte en kopbalsterkte voegt hij een dimensie toe aan onze aanval", is sportief directeur André Pinto duidelijk op de webstek van de club.

Het betekent overigens niet dat STVV meteen stopt met investeren. Integendeel, naast Kahveh Zahiroleslam mlikken ze nog op andere kansen.

De komende weken willen ze nog een spits aanwerven. Liefst eentje met wat meer ervaring, zodat ook de andere aanvallers kunnen rijpen.