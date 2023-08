Steven Defour ziet een positieve evolutie bij KV Mechelen: "We weten waar we naartoe gaan"

Steven Defour heeft met KV Mechelen geen gemakkelijk wedstrijdprogramma om het seizoen te beginnen. Al ziet hij het positief en ziet hij vooruitgang in zijn team.

KV Mechelen begon met de Supercup en verloor pas na strafschappen (1-1 na verlengingen). Op de openingsspeeldag speelde Mechelen tegen Club Brugge en die wedstrijd eindigde op 1-1.

Ook voor de volgende speeldag wacht een moeilijke tegenstander, want het speelt thuis tegen KAA Gent. "Ik heb de indruk dat ze al snel in vorm zijn", vertelde Steven Defour op een persconferentie. "De spelers rond de 2 spitsen bewegen goed en spelen hen goed aan."

Mogelijk wacht opnieuw een moeilijke wedstrijd voor Mechelen, maar Defour blijft positief: "Ons blok staat er, wat we tegen Club al bewezen. Er was de hele tijd druk, maar met weinig gevaar. Op één uitzondering na, maar dat was na een fout van ons."

We gaan niet als blinde kippen naar voren lopen

"We weten waar we naartoe gaan", ging Defour verder. "We willen ons nog verbeteren en zijn op de goede weg. Het was ook meteen tegen 2 heel goede tegenstanders en we hebben gezien wat werkt en niet werkt. Het is een positieve evolutie ten opzichte van vorig seizoen dat we in beide matchen slechts één tegentreffer slikten."

Tegen Gent wil Defour ook de balans houden. "Het is niet omdat onze supporters ons naar voor zullen schreeuwen, dat we als blinde kippen naar voren moeten lopen. Daar doe ik mijn ploeg geen cadeau mee en Gent misschien wel. Ik wil aanvallen, maar je moet ook rekening houden met de omstandigheden en de tegenstander", besloot hij.