Ook Franky Van der Elst rotsvast overtuigd: "Zo 'n type had Club nodig"

Club Brugge haalde deze zomer een karrenvracht aan aanvallende versterkingen binnen. Een van hen is Philip Zinckernagel.

Van der Elst is alvast overtuigd van die transfer. “Goeie transfer. Hij heeft het vorig jaar bij Standard al laten zien. Scorend vermogen, een actie én overzicht. En zijn tien goals waren niet tegen degradanten, maar tegen Club Brugge, Genk, Union en Anderlecht", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Een speler die schwung brengt, het is iets waar Club Brugge nood aan heeft. “Tegen KV Mechelen wisselden ze snelle combinaties af met dode periodes. Ik denk dat Zinckernagel een speler is die daar verandering in kan brengen. Hij brengt schwung.”

Maar op welke positie? “Dat weet ik niet. Zijn startpositie is toch best centraal. Ik heb hem bij Standard vaak in een 3-4-2-1 links achter de spits zien spelen. In een 4-3-3 (het huidige systeem van Club Brugge, red.) zou hij linksvoor kunnen spelen als hij dan naar binnen kan komen. Met Meijer en De Cuyper heb je backs die over hem kunnen gaan.”