Imke Courtois ziet amper twee lichtpuntjes bij zoekend Club Brugge: "Deila heeft duidelijk nog veel werk"

Met Westerlo krijgt Club Brugge straks een stevige uitdaging. De Bruggelingen zijn niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen.

"Dat ze niet goed vertrokken zijn, is het minste wat we kunnen zeggen", aldus Imke Courtois bij De Zondag. "Het was tegen Mechelen al niet goed -ze hadden die match evengoed verloren- en donderdag was het in Aarhus ook ondermaats."

Courtois ziet dan ook maar twee lichtpuntjes bij blauw-zwart. "Deila heeft duidelijk nog veel werk, de enige lichtpunten tot nu zijn de jongeren Spileers en vooral Nusa. Die zou ik toch laten staan."

Al kan ook Zinckernagel op de plek van Nusa spelen. "Zinckernagel kan daar ook uit de voeten, want met zijn komst is het middenveld ondertussen druk bevolkt. Hij is vooral een technisch en aanvallend gerichte speler, met een schot uit de tweede lijn. Mist soms wat regelmaat", besluit de voetbalanaliste.