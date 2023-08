Chiffi legt uit waarom hij RWDM verlaat om weer in Challenger Pro League aan de slag te gaan

Gianni Chiffi vervoegt Beerschot als Head Of Performance. De 26-jarige Belg komt over van RWDM waar hij de laatste drie jaar physical coach was. "Ik krijg de kans om hier opnieuw iets op te bouwen."

Gianni Chiffi, afkomstig uit Aalst, werkte tot nu toe zijn hele voetbalcarrière af bij RWDM. “Ik speelde eerst als jeugdspeler al bij RWDM, tot dat ik ging studeren. Na mijn studies ben ik begonnen als physical coach bij de jeugdwerking van RWDM. Na één seizoen bij de jeugd kreeg ik de kans om de overstap te maken naar de eerste ploeg. Daar werkte ik de afgelopen drie seizoenen.”

“Ik ben dankbaar dat ik in Molenbeek van mijn passie mijn job heb kunnen maken, maar het was tijd voor iets nieuws. Ook al was ik één van de weinige stafleden die mocht blijven bij RWDM. Het project dat Beerschot mij hier voorstelde, charmeerde mij. Ik krijg de kans om hier opnieuw iets op te bouwen. Daarom kies ik bewust om de stap te maken van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League.”

“Wat Beerschot en de spelers van mij mogen verwachten? Ik sta heel erg kort bij de spelers. Alles wat we doen op fysiek vlak is om onze spelers en ons team beter te maken. Ik geloof daarom ook sterk in individualisatie. Geen enkele speler is hetzelfde en iedereen heeft een manier van werken nodig die bij hem past. Op basis van data en input van de spelers ontwikkelen we zo een aangepaste begeleiding voor elke speler om zo ervoor te zorgen dat hij optimaal presteert.”