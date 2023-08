Nice had vorige zomer dertien miljoen euro (!) veil voor Amuzu en... 'Zuid-Fransen melden zich opnieuw bij Anderlecht voor flankaanvaller'

RSC Anderlecht weigerde vorige zomer een bod van OGC Nice om Francis Amuzu naar Frankrijk te halen. De Fransen zijn nog steeds geïnteresseerd in de flankaanvaller, maar...

OGC Nice bood vorige zomer negen miljoen euro voor Francis Amuzu. Meer zelfs: via een bonussensysteem kon dat bedrag zelfs oplopen tot dertien miljoen euro. RSC Anderlecht weigerde én gaf de flankaanvaller een fikse loonsverhoging.

La Capitale weet dat Nice zich opnieuw in Brussel heeft gemeld voor Amuzu. Enig probleem: ook de Zuid-Fransen hebben gezien dat de prestaties van Ciske de afgelopen maanden niet altijd even stabiel zijn gebleven.

Amper vijf miljoen?

Een officieel bod is er nog niet uitgebracht, maar momenteel wordt er gepalaverd over vijf miljoen euro. Nice is niét van plan om dat zomaar op te hoesten, terwijl Anderlecht geen zin heeft om Amuzu voor minder te verkopen.