PSV is er daar mee, maar Anderlecht houdt het been stijf

Brian Riemer zei het zondagnamiddag al: "We zijn niet van plan om Zeno Debast te verkopen!" Dat is echter niet helemaal doorgekomen bij PSV, dat nu toch wil onderhandelen en met een eerste bod is gekomen.

Dat bod lag binnen de lijn van de verwachtingen en is volgens Anderlecht veel te laag. Onder de 15 miljoen euro willen ze zelfs niet praten. En de Eindhovenaren zitten daar een heel stuk onder. Debast zelf weet het eigenlijk niet goed. Hij beseft dat hij bij Anderlecht aan de zijde van Jan Vertonghen nog kan groeien, maar aan de andere kant speelt PSV Champions League. De liefde voor de club speelt natuurlijk ook mee en ze willen hem bij paars-wit belangrijk maken. In ieder geval zit PSV met zijn bod al boven dat van de concurrenten, Frankfurt en Villarreal. Om Jesper Fredberg te overtuigen een basisspeler van de hand te doen, zal er heel wat meer boter bij de vis moeten komen.