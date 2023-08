📷 Opvallend: Antwerp-aanwinst speelt met een ander shirt dan ploegmaats én daar is een reden voor

Antwerp FC heeft met George Ilenikhena een ruwe diamant in huis. Opvallend: de 16-jarige aanvaller voetbalt met een ander shirt dan zijn ploegmaats.

En dat heeft alles te maken met zijn leeftijd. Antwerp FC wordt namelijk gesponsord door een gokkantoor. Daarbovenop is in België sinds één juli jongstleden een Koninklijk Besluit in voege getreden met betrekking tot reclame voor gokbedrijven.

Concreet: een minderjarige mag niét langer met reclame voor een kansspel voetballen. Of breder: in een tenue met die merknaam sporten. En dat is de reden waarom op het shirt van George Ilenikhena Antwerp First te lezen is.

Niet enige speler

Die aangepaste shirts zullen we dit seizoen immers meer zien op onze voetbalvelden. Op twee eersteklassers na wordt ieder elftal op de één of andere manier gesponsord door een bedrijf met banden in de wereld van de kansspelen.