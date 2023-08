Ajax wil voormalige aanvaller van STVV overtuigen

Ajax is volop nog op zoek aanvallende versterking. Deze hebben ze mogelijk gevonden bij een voormalig aanvallend talent van STVV.

Volgens het Nederlandse Voetbal International is Ajax op zoek naar een nieuwe centrumaanvaller. Dit is de 27-jarige Chuba Akpom van het Engelse Middlesbrough. Bij de Engelse club heeft hij nog een contract voor één seizoen. Hierdoor is hij een interessante opportuniteit.

Chuba Akpom kreeg zijn jeugdopleiding bij Arsenal. Hij werd aan allerhande Engelse clubs uitgeleend zoals Hull, Coventry en Brentford. Voor het eerste elftal van Arsenal kwam hij 12 keer in actie waarin hij niet tot scoren kwam. Zijn enigste uitleenbeurt van Arsenal naar een buitenlandse club was naar België.

Zo speelde hij van januari 2018 tot juni 2018 voor STVV. Daar speelde hij 16 wedstrijden waarin hij 6 keer de netten kon laten trillen. Het Griekse PAOK Thessaloniki legde de zomer nadien 2,2 miljoen euro neer voor hem. Twee seizoenen later ging hij naar Middlesbrough voor een som van iets meer dan 3 miljoen euro.

Vorig seizoen kwam hij 28 keer tot scoren in The Championship en daarom wil Ajax hem graag als extra wapen in de aanval aantrekken.