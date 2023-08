Vindt Union vervanger voor Nieuwkoop in Ligue 1? Ook Club Brugge toont interesse in Belgische belofte

Het vertrek van Bart Nieuwkoop is een serieuze aderlating voor Union SG. De Brusselaars zijn naarstig op zoek naar een nieuwe rechtsachter, maar laat dat net een positie zijn waar ook Club Brugge hoopt te versterken.

Sacha Tavolieri laat weten dat beide Belgische clubs interesse tonen in Maxime Busi. Geen onbekende, want de 23-jarige Luikenaar speelde in het verleden nog voor Sporting Charleroi.

Busi zou zelf graag terugkeren naar de Belgische competitie. Club Brugge zou de Luikenaar graag willen huren met een aankoopverplichting.

De Belgische verdediger speelt intussen twee seizoenen bij Stade de Reims. Bij de Franse club zijn er met Teddy Teuma, Thomas Foket en Thibault De Smet heel wat voormalige Jupiler Pro League-spelers aan de slag. Will Still, de ex-coach van onder meer Beerschot, Lierse en Standard (als assistent), is er aan de slag als T1.