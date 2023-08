Belgische smaakmaker blijft nog wat langer het Burnley van Vincent Kompany trouw

Dit weekend opent Burnley de Premier League tegen Manchester City. De club van Vincent Kompany kwam woensdagavond tweemaal met goed nieuws.

Burnley kondigde aan dat een voormalige smaakmaker van Racing Genk zijn handtekening plaatste onder een langdurig contract. Dat kan u HIER lezen. Een andere voormalige speler van de Limburgers kwam ook met goed nieuws naar buiten.

Zo heeft Manuel Benson zijn contract verlengd bij Burnley. De snelle flankaanvaller heeft een nieuw contract getekend dat hem de komende vier jaar nog aan de Engelse club zal binden. Zo zal hij alvast zeker zijn debuut maken in de Premier League dit seizoen.

Na zijn goede prestaties in de Championship hadden verscheidene ploegen interesse in de Benson. Zo hadden Borussia Dortmund, Olympique Marseille en Inter Milaan interesse getoond in de flankaanvaller. Deze clubs zullen (voorlopig) nog even geduld moeten hebben.