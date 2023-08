Ex-speler Union SG haalt meteen uit: "Daar moet ik niet meer aan denken"

Victor Boniface is er goed aan begonnen bij Bayer Leverkusen. Hij wist meteen twee keer te scoren tegen West Ham United.

Victor Boniface is nog maar pas vertrokken bij Union SG, of hij maakt al meteen het mooie weer in Duitsland. Met twee goals tegen West Ham.

De Nigeriaanse aanvaller sprak achteraf tegen Walfoot. En hij wond er geen doekjes om: "Het verliezen van de titel is een extra motivatie om beter te doen. Het was een enorme teleurstelling, voor mij en voor het team, dat is zeker", geeft de ex-Unionist aan onze microfoon toe. "Maar het is voetbal, er kan van alles gebeuren. Ik focus me nu op de toekomst, het verleden komt niet meer terug..."

Op 22-jarige leeftijd hoopt Victor Boniface nu een van de vele Nigerianen te zijn die hun carrière in België heeft kunnen lanceren, met een voor de hand liggend voorbeeld: Victor Osimhen. Dezelfde naam, dezelfde nationaliteit, dezelfde positie... "Natuurlijk is hij een voorbeeld! Voor veel Nigeriaanse spitsen is hij een rolmodel. En bovenal is hij een goede vent", legt Boniface uit. "Ik leer veel van hem."