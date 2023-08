Ronny Deila heeft wat te zeggen over Osasuna als volgende Europese tegenstander

Club Brugge moet vanavond vol aan de bak tegen Akureyri. Winnen is een must, liefst met veel doelpunten verschil om de terugmatch overbodig te maken.

Het is schuiven voor Ronny Deila met zijn basiselftal, maar normaal mag Akureyri in de Conference League geen probleem vormen voor Club Brugge. Het juiste tempo spelen is belangrijk, aldus de Brugse trainer.

“In voetbal is alles mogelijk. Alles kan verkeerd gaan ook. We moeten ons voorbereiden zoals we dat altijd doen. Als we ‘sloppy’ zijn en op hun tempo voetballen, dan zal het niet gemakkelijk worden. Als we spelen zoals zondag, zullen we doorgaan. Zij zullen fel inzakken en tijd proberen te winnen. En ze hebben niets te verliezen”, waarschuwt Deila zijn spelers.

Osasuna is de volgende tegenstander voor Club Brugge. Geen gemakkelijke opdracht voor blauwzwart, maar daar wil de Noor helemaal nog niet aan denken.

“Dat had inderdaad beter gekund, maar ik loop niet graag vooruit op de feiten. Wie weten zitten we straks thuis in de zetel wanneer zij in de laatste ronde aantreden”, besluit Deila.