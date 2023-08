📷 'Nieuwe verdediger voor RSC Anderlecht zo goed als rond'

RSC Anderlecht lijkt knopen door te hakken dezer dagen. Dat geldt volgens transferjournalist Fabrizio Romano ook voor Ludwig Augustinsson.

De Zweedse verdediger van 29 jaar zou gehuurd worden van Sevilla. Hij speelde in het verleden onder andere ook nog voor Kopenhagen, de link met Riemer, en Aston Villa.

Vorig seizoen werd hij door Sevilla uitgeleend aan Mallorca. Hij heeft ook 51 caps bij de nationale ploeg op de teller staan.

