Peter Vandenbempt heeft een uitgesproken mening over terugkeer van Mignolet bij Rode Duivels

Donderdag raakte bekend dat Thibaut Courtois een kruisbandblessure opliep. Een domper voor Real Madrid, maar ook voor de nationale ploeg.

Thibaut Courtois liep op training een kruisbandletsel op en is zeker een half jaar out. Meteen gingen stemmen op dat dit wel eens de terugkeer van Simon Mignolet bij de Rode Duivels zou kunnen betekenen, ook al stopte hij in maart als international.

Analist Peter Vandenbempt denkt er het zijne van. “Als Koen Casteels fit is, lijkt hij me de eerste keuze in het hoofd van de bondscoach", zegt Vandenbempt bij Sporza. “Er wordt ook gesproken over Simon Mignolet. Hij staat open om te depanneren, mochten er grote problemen zijn.”

Dat hoeft voor Vandenbempt helemaal niet te gebeuren. “Maar de vraag is: moet je dat eigenlijk nog doen? Komt hij dan terug als nummer 1 en voelen andere jongens – zoals Casteels – zich gepasseerd? Persoonlijk vind ik dat niet het beste idee, omdat we al jonge doelmannen hebben met internationale klasse.”

Bovendien zal Courtois normaal weer fit zijn tegen de start van het EK. “Als ik de specialisten mag geloven, is het EK halen fysiek geen probleem voor Courtois. Alleen is de vraag: wil hij? Het antwoord op die vraag mag niet op zich laten wachten tot vlak voor het EK. Ergens rond de kersttijd, de tijd van vrede, moeten we stilaan weten of het ja of nee wordt.”