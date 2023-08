'Standard wil potentiële deal Anderlecht kapen en mikt hoog met Amerikaans international'

Standard wil in het nieuwe seizoen hoger mikken dan in het oude seizoen. En daartoe willen ze ook een aantal interessante deals doen.

In de Verenigde Staten gonst het van de geruchten over het mogelijke vertrek van DeJuan Jones richting Europa. Hij staat in de belangstelling van verschillende Europese teams.

RSC Anderlecht toonde in het verleden al interesse in de linksachter, terwijl er ook vanuit Duitsland veel interesse is. En nu is er dus ook Standard.

De Rouches zouden mogelijk een streepje voorhebben in de strijd om de speler van New England Revolution. Amerikaanse bronnen zien een mogelijke overstap naar België zeker zitten.

3,5 miljoen euro

DeJuan Jones is ondertussen ook zesvoudig Amerikaans international en heeft een marktwaarde van 3,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Hij ligt nog onder contract tot eind 2024. Een deal deze zomer mag dus zeker niet worden uitgesloten, Standard mikt alvast hoog.