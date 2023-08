Verrassende wending: 'Rode Duivel trekt ondanks Italiaanse interesse dan toch naar de Eredivisie'

Aster Vranckx lijkt dan toch op weg naar PSV Eindhoven. De deal leek even op losse schroeven te staan, maar ondertussen komt alles dan toch goed blijkt het.

Aster Vranckx heeft geen toekomst meer bij Wolfsburg, maar toch deden de Duitsers al de hele tijd moeilijk over een eventuele transfer. Die lijkt er nu dan toch te gaan komen.

PSV Eindhoven was al een tijdje concreet voor de Rode Duivel. De onderhandelingen sleepten aan, maar nu is er een akkoord in de maak.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano dat de gesprekken eindelijk de goede weg opgaan. Deze week moet er een vergelijk gevonden worden.

Vorig seizoen werd Vranckx nog uitgeleend aan AC Milan, ook dit seizoen moest hij niet meteen op veel speelkansen rekenen bij De Wolven. PSV biedt nu een uitweg.

Dan toch PSV

De 2-voudig Rode Duivel stond ook in de belangstelling van onder meer Fiorentina. Toch gaf hij altijd aan vooral te azen op een deal met de club uit Eindhoven.

Bij Wolfsburg speelde hij alles samen amper 29 wedstrijden. In 2021 kocht de Duitse club hem bij KV Mechelen.