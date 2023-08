Anderlecht krijgt nog heel wat miljoenen binnen als Jérémy Doku straks naar City verhuist

Zoals het er nu naar uitziet, verhuist Jérémy Doku deze zomer nog naar Manchester City, waar hij Riyad Mahrez zou vervangen. De nog steeds maar 21-jarige Rode Duivel gaat Rennes een recordbedrag opleveren. Maar ook Anderlecht gaat nog flink incasseren.

Anderlecht ving al 26 miljoen voor Doku toen ze hem bijna drie jaar geleden aan Rennes verkochten. Daar onderhandelden ze echter ook doorverkooppercentage van 15 procent op de meerwaarde voor de toen al enorm gewilde winger.

Bij Rennes moest Doku meermaals geblesseerd toekijken, maar zijn talent was ook al snel duidelijk in de Ligue 1. Daarom staat hij nu op de radar van Manchester City, dat zijn kwaliteiten nog meer in de verf kan zetten. Het voetbal van Pep Guardiola lijkt op zijn lijf geschreven.

Er circuleren allerhande transfersommen, maar Rennes wil 50 miljoen euro voor zijn toptalent. Dat zou hem de duurste uitgaande transfer ooit van de club maken. En in dat geval vangt Anderlecht nog 3,6 miljoen. Niet slecht en zeker welkom met wat er allemaal al uitgegeven is en nog zal uitgegeven worden.