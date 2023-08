Twee jaar later: 'Belgische trainer kon Caicedo krijgen, maar hij wou hem niet'

Moises Caicedo werd deze week de duurste inkomende transfer in de Premier League. Al had hij ook misschien nog in België kunnen spelen.

Caicedo passeerde eventjes bij Beerschot op uitleenbeurt, maar via Brighton kwam hij nu voor een recordsom terecht bij Chelsea terecht en wordt daarmee de duurste inkomende transfer ooit in de Premier League. Nochtans had hij ergens anders kunnen landen dan bij Beerschot. “Beerschot had amper punten en zou niet de plek zijn waar hij het meeste progressie zou boeken", zegt oud-ploegmaat Tom Pietermaat aan Het Laatste Nieuws. Iedereen verwachtte immers dat Caicedo ergens anders zijn plaatsje wel zou krijgen. “We dachten dat Brighton hem ergens anders zou stallen. We zaten er serieus naast”, lacht Pietermaat nog na over de uitleenbeurt. Brighton had volgens Het Laatste Nieuws eerst contact genomen met zusterclub Union SG om Caicedo te huren. Maar Felice Mazzu moest hem niet hebben. Hij wilde Damien Marcq in Brussel. En dus verkaste Caicedo naar Beerschot...