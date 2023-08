Na de uitschakeling van Genk in de Europa League: tegen wie moet het in de Conference League? En tegen wie speelt Gent?

De tegenstanders van Union en Club Brugge voor de laatste voorronde kenden we al. Na de terugwedstrijden van de 3e voorronde kennen we die van KRC Genk en KAA Gent ook. Tegen wie Antwerp moet spelen, moet nog bepaald worden.

België zal dit seizoen dan toch geen 2 clubs in de Europa League hebben. KRC Genk werd na een laat doelpunt in de reguliere speeltijd door Olympiakos uitgeschakeld. Zo moet het naar de Conference League. Daar zal het in de laatste voorronde tegen het Turkse Adana Demirspor moeten spelen. Genk speelt eerst thuis.

KAA Gent was na de heenwedstrijd al zo goed als zeker om in Europa door te gaan en het is nu ook zeker van zijn tegenstander voor de laatste voorronde van de Conference League. APOEL Nicosia wordt de tegenstander na een nieuwe zege tegen het Georgische Gori. De heenwedstrijd is in Cyprus.

Ten slotte is er ook Club Brugge in de Conference League. Na de heenwedstrijd was het net als Gent al zo goed als zeker voor kwalificatie voor de laatste voorronde. Ook wist het al dat het tegen Osasuna moet. De heenwedstrijd is in Spanje. De wedstrijden van de Conference League worden op 24 en 31 augustus gespeeld.

19 AUGUSTUS UITSLUITSEL VOOR ANTWERP

Na de uitschakeling van Genk is Union nog de enige club in de Europa League. Tegenstander Lugano was al zeker. De heenwedstrijd wordt op 24 augustus in het Dudenpark gespeeld. Op 31 augustus is er de terugwedstrijd in Zwitserland.

Antwerp moet nog steeds wachten op zijn tegenstander voor de laatste voorronde van de Champions League. Dinamo Zagreb en AEK Athene spelen door het eerdere overlijden van een supporter pas op 19 augustus hun terugwedstrijd. Athene won de heenwedstrijd met 1-2. Antwerp zal op 22 augustus de thuisploeg zijn. Op 30 augustus moet het dan naar Kroatië of Griekenland.