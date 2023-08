'RSC Anderlecht heeft slecht nieuws over Majeed Ashimeru'

RSC Anderlecht zit met enkele overbodige pionnen in de selectie. Majeed Ashimeru is één van hen waarvoor een oplossing gezocht wordt.

Majeed Ashimeru toonde bij RSC Anderlecht geregeld wat flitsen, maar vaak is hij te wisselvallig aan het presteren waardoor Jesper Fredberg hem liever ziet vertrekken.

Zijn huidige contract in het Lotto Park loopt nog tot 2025. Een transfer regelen voor het einde van de transferdeadline wordt niet gemakkelijk, want Ashimeru is zeker tot midden september uit met een blessure.

En als we La Dernière Heure mogen geloven is er nog slecht nieuws voor Ashimeru. De Waalse krant schrijft immers dat hij nog veel langer buiten strijd zou zijn dan tot nu werd aangenomen.

Zijn huidige fysieke toestand belemmert dan ook een mogelijke transfer, terwijl er her en der wel wat interesse was. Uitkijken of Fredberg nog een oplossing uit zijn hoed kan toveren. De duurtijd van de blessure zal in ieder geval veel bepalen.