Dan toch? 'Premier League-club wil absolute sterkhouder KRC Genk inlijven'

Mike Trésor was één van de spelers waarvan verwacht werd dat hij deze zomer Genk zou verlaten. Voorlopig is hij nog niet weg, maar een en ander begint nu toch te bewegen.

Mike Trésor begon met Genk moeilijk aan het seizoen en kreeg ook in Europa opdoffer na opdoffer te verwerken. Ondertussen is de assistenkoning nog steeds eigendom van Genk.

AS Roma en Leipzig volgden de speler deze zomer al op, maar kwamen voorlopig nog niet met een concreet bod. En ook andere teams hielden zich voorlopig op de vlakte.

© photonews

Genk wil boter bij de vis en graag minstens twintig miljoen euro voor de spelmaker. Dat is op zijn minst een stevig bedrag te noemen.

Hammers

Volgens Sacha Tavolieri is er nu alsnog een wending op komst in het verhaal. West Ham United is concreet aan het worden volgens hem.

Zij willen er Trésor graag bij en zouden al in contact zijn met Genk om hem binnen te halen. Ze moeten wel eerst nog de deal met Paqueta en Manchester City regelen.