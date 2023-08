In kannen en kruiken: JPL-club haalt uit en gaat shoppen bij KRC Genk

OH Leuven was nog op zoek naar een extra doelman. Die heeft het nu weten te vinden. En wel bij een concurrent uit de Jupiler Pro League.

OH Leuven wilde nog een extra doelman binnenhalen en dat is nu ook gelukt. De komst van Tobe Leysen werd wereldkundig gemaakt.

Hij komt over van KRC Genk. Door de komst van Hendrik Van Crombrugge bij KRC Genk was Leysen maar derde doelman meer in Limburg, waardoor een vertrek de enige logische oplossing was.

Bij de Limburgers had de 21-jarige doelman nog twee jaar contract, nu trekt hij dus naar OH Leuven om er zijn carrière verde te gaan zetten. De marktwaarde van Leysen is 300.000 euro volgens Transfermarkt.

Transfernieuws!⚡️🧤Welkom, Tobe Leysen Lees meer op https://t.co/ktUBlS3TFA #ohleuven OH Leuven (@OHLeuven) August 19, 2023

Of hij aan Den Dreef wel veel tot spelen gaat toekomen? Dat is nog een beetje afwachten natuurlijk, want Leuven kocht ook al een andere doelman.

Leysen speelde al voor de nationale jeugdelftallen en staat mogelij voor de jaren van de definitieve doorbraak. Het wordt afwachten of hij zich in Leuven kan doorzetten.